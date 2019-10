Ministro da Justiça timorense confirma "irregularidades" no serviço de terras e propriedades

O ministro da Justiça timorense, Manuel Cáceres da Costa, confirmou à Lusa que foram detetadas irregularidades numa auditoria ao serviço de terras e propriedades, explicando que os casos serão alvo de investigação criminal ou disciplinar.

"Há irregularidades no setor da Justiça, em particular no que tange a administração da Justiça. Não falamos da Defensoria, do Ministério Público ou dos tribunais, mas do notário, do serviço de terras e propriedades. Há coisas que devemos melhorar", afirmou em entrevista à Lusa.

Cáceres da Costa reagia assim depois de recentes acusações, incluindo do líder histórico timorense Xanana Gusmão, de que existe "máfia na Justiça" timorense, inclusive nos serviços de terras e propriedades.