Ministro das Infraestruturas apela "a bom-senso" aos motoristas de matérias perigosas

O ministro das Infraestruturas e da Habitação disse hoje que foi apanhado de surpresa pela "ameaça de pré-aviso de greve" dos motoristas de mercadorias e de matérias perigosas e apelou "ao bom senso" e ao regresso às negociações.

Pedro Nuno Santos falava aos jornalistas à margem da apresentação do programa de Disponibilização de Património do Estado para Arrendamento Acessível, em Lisboa.

No sábado, o 1.º Congresso Nacional dos Motoristas, que decorreu em Santarém, com cerca de três centenas de motoristas, aprovou, por unanimidade, entregar no dia 15 um pré-aviso de greve a partir de 12 de agosto, por tempo indeterminado, até entrar em vigor o novo Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) para o setor, que prevê um aumento do salário base de 100 euros nos próximos três anos