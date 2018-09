Ministro goês diz que Portugal e Goa são irmãos depois ter criticado no passado Lisboa

Por Lusa | 20:43

O ministro goês Sudin Dhavalikar, que exigiu em 2017 uma desculpa do primeiro-ministro António Costa por "atrocidades e destruição" no território até a Índia anexar o território português, afirmou hoje que Portugal e Goa "são irmãos".

Numa declaração aos jornalistas, o ministro das Obras Públicas de Goa afirmou que nunca disse que o território"aceitaria algo de Portugal ou que teria de dar algo", acrescentando que, "afinal, os dois países são irmãos desde o início e continuam a sê-lo ainda".

Dhavalikar proferiu esta declaração depois de ter anunciado que assinará um memorando de entendimento com o ministro do Ambiente de Portugal, João Pedro Matos Fernandes, em áreas relacionadas com abastecimento de água.