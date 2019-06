Ministro nega que haja cada vez mais elementos das forças de segurança feridos em serviço

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, negou hoje que haja cada vez mais elementos das forças e serviços de segurança feridos em serviço, após dois militares da GNR ficarem feridos numa operação de fiscalização de trânsito, em Coimbra.

O Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2018 dá conta de que no ano passado 1.159 elementos das forças e serviços de segurança ficaram feridos em serviço, sem necessidade de internamento, enquanto em 2017 esse número foi de 265.

"Não há cada vez mais [elementos agredidos]. Felizmente Portugal é cada vez mais um país seguro. Em 2014 éramos o décimo oitavo país mais seguro do mundo. Fomos esta semana reconhecidos como o terceiro país mais seguro do mundo. Há cada vez mais proatividade e capacidade operacional das nossas forças e serviços de segurança. E os portugueses são devedores de um grande reconhecimento, de uma profunda admiração por uma atividade que, pela sua natureza, comporta riscos", respondeu Eduardo Cabrita, quando confrontado com aqueles dados do RASI.