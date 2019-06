Minsk2019: Portugal estreia-se no futebol de praia com derrota face à Suíça

A seleção portuguesa de futebol de praia estreou-se hoje com uma derrota nos II Jogos Europeus, em Minsk, na Bielorrússia, ao perder com a Suíça por 3-1, após prolongamento, depois de 1-1 no tempo regulamentar.

Numa reedição do jogo do bronze de Baku2015, que Portugal venceu por 6-5, a formação lusa adiantou-se no marcador aos nove minutos da primeira parte, graças a um autogolo de Borer.

A formação helvética só conseguiu restabelecer a igualdade aos quatro minutos da terceira parte, através de um tento de Hodel, que forçou o tempo extra.