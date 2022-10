Um míssil russo caiu, esta segunda-feira de manhã, na vila de na vila de Naslavcea, na Moldávia, após ter sido derrubado por defesas aéreas na Ucrânia.Em comunicado, o ministério do interior da Moldávia anunciou que ninguém ficou ferido, mas as janelas de várias casas partiram-se, quando o engenho atingiu o extremo norte da vila. instalações de energia e provocado apagões , revelaram as autoridades ucranianas. O abastecimento de água também sofreu cortes em algumas partes do país.