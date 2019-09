MNE espera assinar acordo de mobilidade na próxima cimeira da CPLP em Angola

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, espera assinar o acordo sobre a mobilidade no espaço lusófono na próxima cimeira da CPLP em Angola, acentuando que a "questão mais difícil" estão ultrapassadas.

"A minha expectativa é que, na próxima cimeira da CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa], que se realizará em Angola", marcando a passagem da presidência cabo-verdiana da organização para Luanda, "os chefes de Estado e do Governo possam apreciar e, desejavelmente, aprovar por consenso um regime de mobilidade e livre circulação", disse hoje o governante numa conferência de imprensa, em Luanda.

Os chefes da diplomacia da CPLP mandataram, após a última reunião do conselho de ministros da organização, que decorreu em julho no Mindelo, em Cabo Verde, uma comissão técnica para concluir, até novembro, o modelo final de integração comunitária e mobilidade, a aprovar em reunião do conselho de ministros da organização no primeiro trimestre de 2020.