MNE português condena lei da nação-Estado hoje aprovada pelo parlamento de Israel

Por Lusa | 19:15

O ministro dos Negócios Estrangeiros português condenou a "Lei Básica da Nação-Estado" hoje aprovada pelo parlamento israelita, considerando que se trata de uma decisão "muito pouco compreensível" à luz da história do povo judeu.

"É uma decisão muito pouco compreensível à luz da própria história de sofrimento do povo judeu e do Estado de Israel", disse à Lusa Augusto Santos Silva, à margem da inauguração da exposição "Além do dever" que homenageia diplomatas portuguesas que salvaram milhares de judeus na Segunda Guerra Mundial.

Questionado sobre se já tinha falado com o embaixador de Israel, que também participou na inauguração da exposição, sobre o assunto, o ministro afirmou que Israel "conhece bem a posição da UE [e de Portugal] e essa posição é de condenação da lei que o Knesset [parlamento israelita] hoje aprovou".