Moçambique/ Ciclones: Brasil envia segunda equipa humanitária para Moçambique

Por Lusa | 02:31

O Governo brasileiro anunciou na terça-feira o envio de uma segunda equipa humanitária para Moçambique, para prestar assistência às vítimas dos ciclones tropicais Idai e Kenneth, que atingiram aquele país africano em março e abril.

"Composta por 29 integrantes da Força Nacional de Segurança Pública e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, essa equipa desenvolverá ações emergenciais nas províncias de Sofala e de Cabo Delgado até ao dia 07 de junho, atendendo a solicitações das autoridades moçambicanas e das agências das Nações Unidas", informou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, na sua página da internet.

A tutela anunciou ainda que a nova equipa partiu para Moçambique no fim de semana passado, e que o grupo que estava em terreno moçambicano desde o dia 01 de abril regressou esta terça-feira ao Brasil.