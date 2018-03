Moçambique e África do Sul querem reforçar cooperação económica

Por Lusa | 15:16

Os chefes de Estado de Moçambique e África do Sul, reunidos hoje em Maputo, comprometeram-se em reforçar a cooperação entre os dois países, dando a prioridade ao setor económico.

"As trocas comerciais entre os nossos países têm uma contribuição importante no nosso crescimento económico e, assim, sentimos que há necessidade de maximizarmos as nossas vantagens por forma a que consigamos promover a competitividade das nossas economias", declarou o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi.

O chefe de Estado moçambicano falava durante um almoço de trabalho com o seu homólogo sul-africano, Cyril Ramaphosa, que faz uma visita de trabalho de um dia a Moçambique.