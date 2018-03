Por Lusa | 10:01

Moçambique levantou o alerta de cheias e inundações que vigorava desde dezembro em sete províncias do centro e norte do país, anunciou hoje o Governo no portal da Internet.

O Conselho Técnico de Gestão de Calamidades (CTGC) considera ser mínimo o risco de novas emergências devido às chuvas, referiu o executivo.

"Com base nas previsões, o CTGC decidiu levantar o alerta laranja nas regiões centro e norte do país, que vigora desde dezembro", lê-se na deliberação do órgão.