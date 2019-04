Moçambique/Ataques: Forças especiais tomam base insurgente e capturam membros - PR

Por Lusa | 21:21

As forças de defesa e segurança de Moçambique capturaram no sábado membros de grupos armados que têm atacado o norte do país, após tomarem uma das suas bases, anunciou hoje o Presidente da República.

O chefe de Estado, Filipe Nyusi, discursava em Maputo por ocasião das celebrações do Dia da Mulher Moçambicana, quando saudou a "operação" que forças especiais realizaram no sábado e em que "atingiram uma base de malfeitores" no distrito de Macomia, província de Cabo Delgado.

As forças do Estado assaltaram a base "depois de dois combates" e conseguiram capturar membros dos grupos e recuperar bens, referiu, sem mais detalhes.