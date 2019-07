Moçambique/Ataques: Portugal e EUA concordam que é preciso dar "muita atenção" ao islamismo radical - Governo

Portugal e os Estados Unidos concordam que "é preciso ter muita atenção" à "progressão das correntes fundamentalistas e de natureza terrorista" no norte de Moçambique, disse hoje à Lusa o chefe de diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva.

"O que as autoridades moçambicanas nos dizem, o que nós próprios podemos recolher da nossa parte e o que os norte-americanos nos dizem convergem no essencial: é preciso ter muita atenção" em relação à "progressão" do fundamentalismo islâmico radical no norte de Moçambique, disse à Lusa o ministro dos Negócios Estrangeiros, que recebeu no Palácio das Necessidades, em Lisboa, o secretário de Estado Adjunto dos Estados Unidos da América para os Assuntos Africanos, Tibor Nagy, a pedido do governante norte-americano.

"Trata-se de um fenómeno complexo, que está ainda numa forma embrionária e ao qual devemos responder para que possa ser contido agora", acrescentou o governante português, sublinhando: "A forma como devemos responder é apoiando as autoridades moçambicanas".