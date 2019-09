Moçambique/Ataques: Presidente considera violência armada uma "invasão camuflada"

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, considerou hoje "uma invasão camuflada" e "ataque ao desenvolvimento" as ações armadas na província de Cabo Delgado, norte do país, defendendo uma ação rápida e eficiente do Estado contra a violência na região.

"Está mais do que claro que estamos a ser vítimas de uma invasão camuflada, um ataque ao nosso desenvolvimento", afirmou Filipe Nyusi, numa comunicação à nação por ocasião do Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), que se assinala hoje em todo o país.

O Estado moçambicano está decidido a combater os grupos armados que protagonizam ataques contra populações e Forças de Defesa e Segurança (FDS) em Cabo Delgado, prosseguiu.