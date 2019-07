Moçambique/Ataques: Unidade Contraterrorismo da ONU disponível para apoiar no combate à violência em Cabo Delgado

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, manifestou hoje a disponibilidade da Unidade de Contraterrorismo da ONU para ajudar Moçambique a combater grupos armados que têm protagonizado ataques em Cabo Delgado, norte do país.

"Tive a ocasião de manifestar ao Governo de Moçambique a total disponibilidade da nossa Unidade de Contraterrorismo e Prevenção do Terrorismo Violento para colaborar" com as autoridades moçambicanas, disse António Guterres.