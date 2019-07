Moçambique/Ciclones: Presidente moçambicano agradece a Portugal resposta pronta após tragédia na Beira

O Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, agradeceu hoje, em Lisboa, a resposta pronta de Portugal à população moçambicana afetada pelos ciclones Idai e Kenneth, sublinhando que sem essa ajuda haveria muitas mais vítimas a lamentar.

"Vim mandatado pelos moçambicanos por causa do movimento que Portugal liderou quando sofremos em março com o ciclone Idai. Quero agradecer ao povo português porque com aquilo que aconteceu salvaram-se vida. Podíamos perder muito mais vidas do que as seis centenas que perdemos", disse Filipe Nyusi.

Filipe Nyusi, que iniciou hoje uma visita de Estado de quatro dias a Portugal, falava no Palácio de Belém após um encontro com o homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, lembrando que foi do chefe de Estado português a primeira chamada após a tragédia que afetou a cidade da Beira.