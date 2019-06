Moçambique/Dívidas Ocultas: Acordo com credores motivado por reaproximação ao FMI - Consultora EXX Africa

O diretor da consultora EXX Africa considerou hoje à Lusa que o acordo entre os credores de Moçambique e o Governo resulta da vontade de retomar a relação financeira com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

"O acordo está a ser motivo por um desejo mais forte do Governo de Moçambique de retomar as relações como FMI porque o Estado precisa de milhares de milhões de dólares em empréstimos para financiar a sua própria participação nas concessões de gás natural", disse Robert Besseling à Lusa.

Para o diretor da EXX Africa, "o Fundo está a considerar oferecer a Moçambique um 'programa-sombra', o que poderia ser mais um passo para garantir ajuda financeira depois do congelamento dos empréstimos, em 2016", no seguimento da descoberta de dívida escondida avalizada pelo Estado no valor de 2,2 mil milhões de dólares (1,96 mil milhões de euros).