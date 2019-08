Moçambique/Dívidas Ocultas: Governo convida hoje portadores a reestruturar títulos da Ematum

O Governo de Moçambique lançou hoje um convite internacional aos portadores de dívida ('eurobonds') da Ematum para, até 06 de setembro, aceitarem a proposta de reestruturação apresentada em maio e assim concretizá-la até final do próximo mês.

A proposta anunciada a 31 de maio com acordo de 60% dos credores precisa da aprovação de 75% para ser válida e, na altura, estipulou-se um prazo até ao primeiro dia de setembro para obter as autorizações adicionais (mais 15%).

No entanto, uma sentença do Conselho Constitucional (CC) de Moçambique, divulgada a 04 de junho, considerou nulo o empréstimo e as garantias soberanas conferidas pelo Estado à Ematum, obrigando o Governo a fazer novas consultas, explicou o ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane.