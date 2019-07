Moçambique/Dívidas Ocultas: Suspender apoio internacional foi desastroso para os moçambicanos - Investigador

O investigador Elísio Macamo considerou hoje que a suspensão dos apoios internacionais a Moçambique no seguimento do escândalo das dívidas ocultas foi "uma decisão desastrosa" e defendeu que o FMI devia ter reforçado a presença.

"Os doadores estão em Moçambique a longo prazo, estão a apostar na estrutura e no fortalecimento do sistema económico, não se podem retirar assim que há algum problema", disse Elísio Macamo em declarações à Lusa e à RTP, à margem da conferência sobre administração pública, que decorre esta semana no ISCTE, em Lisboa.

"Suspender o apoio a Moçambique foi uma decisão desastrosa da comunidade internacional, porque revelou que essa comunidade não tem nenhum compromisso com o desenvolvimento de Moçambique, porque quando suspenderam o apoio, como é que achavam que a comunidade, os pobres que dizem querer ajudar, iam sobreviver", questionou, apontando o exemplo da atuação da comunidade internacional no tempo da segregação racial na África do Sul.