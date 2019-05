Moçambique/Dívidas Ocultas: Tribunal mantém detenção preventiva de nove arguidos após debate instrutório

O Tribunal Judicial da Cidade de Maputo manteve a detenção preventiva de nove arguidos implicados no âmbito do processo das dívidas ocultas em Moçambique, na sequência do encerramento do debate instrutório, disse hoje à Lusa fonte ligada ao processo.

Após ouvir os advogados de defesa, em sede do debate instrutório, a juíza do caso, Evandra Uamusse, entendeu que a detenção dos nove arguidos seguiu a lei e que os mesmos devem continuar na prisão.

"O debate instrutório visava clarificar questões prévias e exceções levantadas pelos intervenientes processuais em relação à acusação do Ministério Público, antes da marcação do início da instrução contraditória", afirmou a fonte.