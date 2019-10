Moçambique/Dívidas Ocultas: Tribunal sul-africano inicia hoje nova audiência sobre extradição de ex-ministro

O caso da extradição do ex-ministro das Finanças moçambicano Manuel Chang, detido na África do Sul desde o ano passado no caso das dívidas ocultas de Moçambique, regressa hoje a tribunal.

O ex-governante e ex-deputado moçambicano foi detido em Joanesburgo a 29 de dezembro a pedido da justiça dos Estados Unidos, quando viajava para o Dubai, sob acusação de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro de 2,2 mil milhões de dólares (cerca de dois mil milhões de euros).

A audiência do caso, será presidida pelo juiz-presidente do Tribunal Superior de Gauteng, Dunstan Mlambo, nomeado em 2012 pelo ex-Presidente sul-africano Jacob Zuma, que foi afastado em meados deste ano pelo seu partido, o Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em Inglês), por alegada corrupção durante o seu mandato.