Moçambique/Eleições: Assembleia onde vai votar candidato da Renamo chegou a parar devido a pancadaria

O trabalho nas mesas onde vai votar o candidato presidencial moçambicano da Renamo, Ossufo Momade, na Ilha de Moçambique, esteve paralisado durante alguns momentos devido a pancadaria entre os respetivos membros, noticiou a imprensa local.

Imagens de canais de televisão moçambicanos, em direto do local, mostraram membros das mesas de voto a esmurrarem-se no interior do local de votação e eleitores apinhados à entrada.

O presidente da assembleia de voto disse, em declarações aos jornalistas, que exige a substituição do delegado de candidatura da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, acusando-o de estar a "provocar tumultos".