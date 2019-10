Moçambique/Eleições: Ex-Presidente da Nigéria Goodluck Jonathan lidera observadores da União Africana

O antigo Presidente da Nigéria Goodluck Jonathan vai ser o chefe da missão de 44 observadores enviada pela União Africana a Moçambique, anunciou hoje a instituição liderada por Moussa Faki Mahamat.

"Nas vésperas das eleições presidenciais, parlamentares e autárquicas agendadas para 15 de outubro na República de Moçambique, o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, aprovou o envio de 40 observadores de curto prazo e quatro peritos eleitorais até à conclusão do processo eleitoral, no seguimento de um convite do Governo de Moçambique", lê-se no site da União Africana.

"A missão de observação de curto prazo será liderada por Goodluck Ebele Azikiwe Jonathan, antigo Presidente da República Federal da Nigéria", lê-se na missiva, que dá ainda conta de que a delegação de 44 membros "inclui embaixadores do Comité de Representantes Permanentes da União Africana, deputados do Parlamento Panafricano, gestores eleitorais, sociedade civil, meios de comunicação social e peritos eleitorais".