Moçambique/Eleições: Níveis de fraude são "particularmente preocupantes" - Investigador

O investigar britânico Justin Pearce considerou hoje à Lusa que os níveis de fraude eleitoral em Moçambique "são particularmente preocupantes" e mostrou-se cético quanto à capacidade de gerir adequadamente as receitas do gás natural.

"Os níveis de fraude eleitoral em Moçambique têm sido muito preocupantes, é claro que tem havido acusações de fraude em todas as eleições desde a implementação da democracia multipartidária, mas as notícias que tenho recebido de Moçambique durante os últimos dias são particularmente preocupantes", disse o académico.

Em entrevista à Lusa em Lisboa, onde participou num encontro da rede académica angolana, o investigador britânico focado em assuntos africanos, e especializado nos países lusófonos, exemplificou com os "ativistas impedidos de fazer campanha" e com as "notícias sobre votos falsos depositados nas urnas" para sustentar as dúvidas sobre o resultado eleitoral.