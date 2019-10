Moçambique/Eleições: Nyusi diz que continuará comprometido com desarmamento da Renamo

O candidato da Frelimo, declarado hoje vencedor pela Comissão Nacional de Eleições, disse que continuará comprometido com o desarmamento do braço armado da Renamo, considerando que não há motivos para que o país volte à guerra após as eleições.

"Continuo e continuarei comprometido com o processo de desarmamento e desmilitarização das forças residuais da Renamo. Este mandato pode começar com um novo Moçambique, um país em paz", disse Filipe Nyusi, falando num comício organizado na província de Maputo para celebrar os resultados anunciados hoje pela Comissão Nacional de Eleições, dando vitória a Frelimo e ao seu candidato.

De acordo com Filipe Nyusi, é altura de os guerrilheiros da principal força de oposição em Moçambique (Renamo) voltarem à sociedade, num clima de paz e inclusão.