Moçambique/Eleições: Observadores alertam para instrumentalização de jovens para a violência

A plataforma de observação eleitoral Monitor, que agrega organizações da sociedade civil moçambicana, alertou hoje para a utilização de jovens em grupos violentos que impedem partidos de realizar ações de campanha.

"A plataforma está preocupadíssima com a utilização da juventude, muito em particular na província de Gaza, em grupos de choque" para impedir algumas iniciativas públicas, disse hoje Adriano Nuvunga, diretor do Centro para Democracia e Desenvolvimento (CDD), em conferência de imprensa.

Nuvunga apontou como exemplo da ação desses grupos, as agressões de que foi alvo o candidato presidencial do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), Daviz Simango, na sexta-feira e os bloqueios subsequentes a ações de campanha na mesma região.