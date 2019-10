Moçambique/Eleições: Polícia contabiliza 19 óbitos nos 43 dias da campanha

A Polícia da República de Moçambique (PRM) registou um total de 19 óbitos relacionados com a campanha eleitoral, parte dos quais decorrentes de acidentes de viação, anunciou hoje o porta-voz da corporação.

"O número que a polícia tem, é de nove óbitos vítimas de acidentes de viação, decorrente da circulação das caravanas dos vários partidos políticos, para além dos mortos do incidente de Nampula", disse Orlando Mudumane, porta-voz do comando da PRM, contabilizando também a dezena de vítimas no meio de uma multidão que saiu de forma desordenada de um comício eleitoral no norte do país.

O porta-voz da PRM falava em Maputo, numa conferência de imprensa para dar a conhecer o estado de preparação da corporação, face às eleições.