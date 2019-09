Moçambique/Eleições: Polícia cria comissão para averiguar causas do acidente após comício em Tete

A Polícia da República de Moçambique (PRM) vai criar uma comissão para averiguar as causas do acidente que culminou com a morte de pelo menos quatro pessoas em Songo, na província de Tete, centro de Moçambique, após um comício.

De acordo com Domingos Mahumane, porta-voz da Polícia de Trânsito em Tete, as autoridades moçambicanas estão neste momento à espera dos resultados preliminares das equipas técnicas.

"Mas esperemos pela peritagem técnica para determinar as reais causas do acidente de viação", disse o porta-voz da Polícia de Transito, citado pela Agência de Informação de Moçambique.