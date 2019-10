Modelo de banca universal está em causa e produtos serão adaptados ao cliente - BdP

O governador do Banco de Portugal considerou hoje que a transformação da banca passará cada vez mais pela oferta segmentada de produtos, adaptada a cada cliente com base até nas suas redes sociais, pondo em causa o modelo universal.

Na abertura da conferência Banca do Futuro, organizada em Lisboa pelo Jornal de Negócios, Carlos Costa falou da entrada em cena de novos operadores no sistema financeiro ('fintech' e sobretudo 'bigtech') e de como serão usados os dados dos clientes no setor bancário, considerando que o modelo tradicional de banca universal que era tido como a grande vantagem do passado será "posto em questão pelo desmembramento dos produtos que até agora lhe estavam associados".

"Um mercado que será mais competitivo e será marcado pela oferta separada de diferentes produtos que estavam agregados na banca universal", vincou.