Modelo de gestão do Parque do Tejo Internacional vai ser alargado a todo o país - Governo

O ministro do Ambiente garantiu hoje que o projeto-piloto para a Gestão Colaborativa do Parque Natural do Tejo Internacional (PNTI) vai estender-se a todo o país e revelou que o diploma para que esse alargamento aconteça foi já aprovado.

"O balanço que fazemos é o mais positivo. E, desde o início, o que dizemos é que é fundamental que a gestão dos parques naturais e das áreas protegidas tenham o envolvimento dos agentes locais. Este projeto-piloto foi isso mesmo e já teve o seu maior fruto. Foi aprovado há cerca de 10 dias o diploma que faz com que este projeto-piloto, no fundo, se alargue a todo o território [nacional]", afirmou à agência Lusa João Pedro Matos Fernandes.

O governante deslocou-se hoje ao Centro de Interpretação da biodiversidade "Terras de Idanha", em Segura, no distrito de Castelo Branco, para presidir à cerimónia do segundo aniversário do Projeto-Piloto do PNTI.