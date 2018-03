Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Modelo portuguesa brilha em Paris

A portuense Maria Miguel, de 17 anos, seduz na passerelle pela Saint Laurent.

08:38

A Semana de Moda continua a animar a cidade de Paris e há uma portuguesa que está a agitar as passerelles. Trata-se de Maria Miguel, uma jovem portuense de 17 anos que se tornou modelo exclusiva da conceituada marca Saint Laurent. A



jovem pisou o palco do desfile três vezes e arrancou aplausos da plateia. Esta é a segunda vez que é convidada para o evento de moda. A sua estreia foi em setembro e deu logo que falar.



Maria deixou o Porto para se mudar para a capital francesa em julho de 2017. Um ano antes tinha sido a grande vencedora do concurso L’Agence Go Top Model, em Lisboa.