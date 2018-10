Molhóbico tem estilo Irish Pub com música ao vivo

Bar no centro de Évora é local de convívio. Ouve-se música de outros tempos.

Por Hugo Rainho | 23:46

Música sem idade, muitas vezes ao vivo, é uma das atrações no Molhóbico, um bar no centro de Évora que aposta na música ao vivo. O nome não podia ser mais sugestivo, mas há muito mais para fazer do que apenas ‘molhar o bico’.O Molhóbico é um bar bem conhecido na noite da cidade alentejana. No fim de semana e vésperas de feriado é o palco das bandas locais e nacionais. Aqui, o culto da bandas de garagem faz lembrar a onda musical da década de 80 do século passado, mas não só. A decoração, em estilo ‘Irish Pub’, proporciona um ambiente acolhedor.Mas desengane-se quem pensa que o Molhóbico parou no tempo; longe disso. A prova é a oferta de mais de quarenta marcas de Gin, a bebida da moda. A cerveja também é uma aposta, com várias opções importadas mas também nacionais. À cabeça, a cerveja Eva, fabricada em Évora.Brevemente o serviço vai crescer com a oferta de refeições, petiscos com os produtos da terra, disponíveis já no próximo mês. Mas as novidades não acabam por aqui e há mais uma razão para visitar este espaço noturno.Marque na agenda o próximo dia 6 de outubro – o Molhóbico faz 25 anos e a festa é garantida. Fica na rua de Aviz, funciona até as 04h00 e fecha à segunda-feira.