Mona Lisa vai ser transferida temporariamente para outra sala do Museu do Louvre

O quadro "Mona Lisa", de Leonardo Da Vinci, vai ser transferido de sala, no Museu do Louvre, em Paris, no dia 16 de julho, para que sejam realizadas obras no local onde historicamente se encontra, anunciou hoje o museu francês.

A pintura vai ser movida "uma centena de passos", da Sala dos Estados, onde está exposta, para a Galeria Médicis, onde pode passar a ser vista, um dia depois, 17 de julho, e durante alguns meses, explica o museu, citado pela agência France Presse.

A direção do Museu do Louvre "procura manter o fluxo de visitantes, que foram mais de 10 milhões, em 2018, e cumprir as normas de segurança, sem precisar de encerrar o museu ao público", explica a AFP.