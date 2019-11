Monteiro não é "candidato a nada" no CDS e pede explicações sobre refiliação

O ex-líder do CDS-PP Manuel Monteiro exigiu hoje, por carta, explicações à direção do partido pelo atraso na sua refiliação e garantiu que não é "candidato a nada" no congresso do partido, em janeiro de 2020.

Manuel Monteiro disse à agência Lusa ter enviado uma carta ao secretário-geral do CDS, Pedro Morais Soares, em que pede esclarecimentos sobre qual o artigo estatutário ou normal legal em que se baseou para adiar a sua refiliação para a liderança a sair do próximo congresso, de 25 e 26 de janeiro de 2020.

O antigo líder centrista disse ter pedido a sua "inscrição com militante base", é nessa condição que quer "participar no futuro do CDS" e não "socorrer ou a beneficiar de um qualquer estatuto, regulamentar ou estatutário, só pelo facto de ter sido presidente".