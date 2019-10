Montijo: Plataforma Não lamenta falta de respostas de Declaração de Impacte Ambiental

A Plataforma Cívica Aeroporto na BA6 -- Montijo Não! considerou hoje que a proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada confirma as preocupações do movimento e não dá resposta aos problemas decorrentes da localização do aeroporto naquele concelho.

A proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), divulgada na quarta-feira pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), relativa ao aeroporto do Montijo e que viabiliza o projeto com parecer "favorável condicionado" é "a confirmação" de que o movimento tinha razão, disse à Lusa José Encarnação, da Plataforma Cívica Aeroporto na BA6 -- Montijo Não!

A avaliação divulgada pela APA não responde, segundo José Encarnação, às questões levantadas pelo movimento sobre "esta má solução".