Montmartre, o bairro das artes, boémia e religião no topo de Paris

Basílica do Sagrado Coração é umas das maiores atrações, por proporcionar vista panorâmica da cidade.

No mesmo ano estreava ‘O Fabuloso Destino de Amélie’. A protagonista, Amélie, trabalhava no Café des Deux Moulins e, desde então, o n.º 15 da rua Lepic é muito procurado pelos amantes do filme. Pela zona passou também a rodagem do filme ‘La Vie en Rose’, que retrata a vida de Édith Piaf.



Em jovem, a cantora atuou em alguns cabarés do boémio bairro de Montmartre.

É apelidado de bairro mais charmoso e boémio de paris. Ao percorrer as ruas de Montmartre percebe facilmente o fascínio que lhe valeu a designação.Situado na zona norte, numa colina, o 18.º bairro era frequentado por Picasso, Renoir ou Van Gogh, o que colou ao local uma aura artística. Atualmente, pode ainda encontrar pintores, retratistas, caricaturistas na Place du Tertre.Visitar Montmartre é também sinónimo de religião. Construída no ponto mais alto de Paris, a Basílica do Sagrado Coração é dos monumentos mais visitados em França, oferecendo uma vista inesquecível sobre a ‘Cidade Luz’.A experiência é melhorada ao subir os 300 degraus ate à cúpula. Mas não se assuste - lá em baixo o relvado permite esticar as pernas.Romantismo é outro dos adjetivos que caracterizam a zona. É frequente encontrar casais apaixonados que escolhem Montmartre para passear.Há até quem diga que é o bairro mais romântico de Paris. Uma boa prova disso é o incrível muro na praça Jehan Rictus, no qual está instalado o painel ‘JE T’AIME’.Em 40 metros quadrados é possível aprender a dizer ‘Eu Amo-te’ de 311 maneiras diferentes. Três artistas imortalizaram a declaração sobre azulejos azuis. Poderá também fazer uma visita virtual através do site da iniciativa.O cabaré mais famoso do mundo localiza-se em montmartre e já inspirou o cinema. O grande moinho vermelho é o símbolo emblemático do Moulin Rouge, que abriu portas em 1889 e cuja vida foi retratada no cinema em 2001, tendo Nicole Kidman e Ewan McGregor nos principais papéis.