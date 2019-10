Moody's aumenta 'rating' do risco de crédito e dos depósitos do Banco Montepio

A agência de notação financeira Moody's aumentou o 'rating' do risco de crédito e dos depósitos de longo prazo do Banco Montepio, foi hoje anunciado.

De acordo com um comunicado da agência de 'rating' norte-americana, o aumento da classificação do risco de crédito do Banco Montepio passou de 'caa1' para 'b3', e o dos depósitos do passou de 'B3' para 'B1'.

Para a Moody's, a alteração do 'rating' (avaliação) do risco de crédito "reflete a melhoria do perfil Macro de Portugal de Moderado para Moderado +", bem como as "suaves melhorias dos critérios de crédito, como resultado da implementação do plano de transformação 2018-2021".