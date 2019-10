Moody's considera que maior ameaça à banca virá de grandes empresas tecnológicas

A agência de 'rating' Moody's considera que a nova diretiva sobre serviços de pagamento é negativa para os bancos, ao obrigar à partilha dos dados financeiros com terceiros, e que a maior ameaça virá das grandes empresas tecnológicas.

"A PSD2 [segunda diretiva de pagamentos] exige que todos os bancos da União Europeia permitam aos clientes partilharem dados com terceiros, o que pode levar à desagregação de produtos bancários e à erosão do relacionamento com os clientes", disse Alessandro Roccati, vice-presidente sénior da Moody's, citado em comunicado.

Segundo o responsável, a competição virá de concorrentes digitais, desde as 'fintechs' (pequenas empresas tecnológicas de serviços financeiros) às 'bigtech' (grandes empresas tecnológicas, como Amazon, Facebook, Google ou Apple que também prestam serviços financeiros), considerando que essa partilha de dados vai reduzir "as oportunidades de vendas cruzadas dos bancos", enquanto uma maior rotatividade de depositantes aumentará os custos de financiamento dos bancos e as necessidades de liquidez.