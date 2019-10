Morales descarta negociações políticas com oposição apesar da tensão na Bolívia

O Presidente boliviano descartou no sábado "qualquer negociação política" com a oposição, que contesta os resultados das eleições presidenciais de 20 de outubro, e excluiu qualquer possibilidade de uma segunda volta, apesar das tensões no país.

"Aqui não há negociação política, aqui respeitamos a Constituição e respeitamos o partido que venceu as últimas eleições", disse Evo Morales, de 60 anos, no poder desde 2006, enquanto a contestação continua em várias partes do país.

As declarações do chefe de Estado foram realizadas em Cochabamba, no centro do país. A reeleição de MOrales na primeira volta é oficial desde a proclamação dos resultados finais de sexta-feira, imediatamente contestadas pelo principal adversário, Carlos Mesa.