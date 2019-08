Moreirense bate Gil Vicente e soma primeiro triunfo na I Liga

O Moreirense conseguiu hoje a primeira vitória na edição 2019/20 da I Liga portuguesa de futebol, ao derrotar em casa o Gil Vicente, por 3-0, em jogo da segunda jornada.

Fábio Abreu (08 minutos), Bilel (22) e Luther Singh (72) marcaram os golos da equipa de Moreira de Cónegos, que iniciou o campeonato com uma derrota no terreno do Sporting de Braga (3-1), enquanto Gil Vicente, de regresso ao primeiro escalão, arrancou com um triunfo sobre o vice-campeão FC Porto (2-1).

O Moreirense ocupa provisoriamente o quarto lugar, com três prontos, tantos quantos tem o Gil Vicente, para já sexto classificado.