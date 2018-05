Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morgan Freeman acusado de assédio e comportamento inadequado

Investigação da CNN relata episódios de alegadas vítimas.

18:02

O ator Morgan Freeman é acusado de assédio e comportamento inadequado por oito mulheres que falaram à CNN na sequência de uma investigação a 16 pessoas que alegaram a suposta conduta de Freeman.



No contacto a dezenas de pessoas que trabalharam com o ator norte-americano, houve algumas pessoas que também o elogiaram, referindo que nunca testemunharam qualquer comportamento inadequado e que até enalteceram o profissional que é.



Para além das acusações no mundo do cinema, Morgan Freeman foi igualmente acusado por três apresentadoras de entretenimento, sendo que uma delas é Chloe Melas, apresentadora da CNN, que refere que foi submetida a comportamentos inadequados por Freeman há mais de um ano.



Entretanto, o ator já respondeu a todas as acusações, pedindo desculpa a qualquer um que se sentiu "desconfortável ou desrespeitado".



"Qualquer pessoa que me conhece ou trabalhou comigo sabe que não sou alguém que ofenderia intencionalmente ou fazia alguém sentir-se desconfortável de forma consciente. Peço desculpa, essa nunca foi a minha intenção", explicou em comunicado, citado pela Sky News.