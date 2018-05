Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morgan Freeman garante nunca ter abusado de nenhuma mulher

Ator norte-americano está a ser acusado por oito pessoas de assédio sexual e comportamento impróprio.

Por Lusa | 07:44

O ator norte-americano Morgan Freeman, acusado por oito pessoas de assédio sexual e comportamento impróprio, reiterou este sábado o seu pedido de desculpas e garantiu que nunca abusou de nenhuma mulher.



"Pedi desculpa na quinta-feira e continuarei a pedir a qualquer pessoa que possa ter ofendido, ainda que involuntariamente", assinalou o ator num comunicado divulgado esta sexta-feira à noite.



O vencedor de um Óscar pelo desempenho em "Million Dollar Baby" disse estar "devastado" que os 80 anos da sua vida estejam "em risco" de serem desvirtuados por causa desta situação.



"Não criei ambientes de trabalho inseguros. Não ataquei mulheres. Nao ofereci trabalho ou promoções em troca de sexo e qualquer indício de que o fiz é completamente falso", acrescentou.



Morgan Freeman, de 80 anos, está a ser acusado por oito pessoas de assédio sexual e comportamento impróprio, ao longo dos últimos anos, segundo uma investigação do canal de televisão CNN.



Morgan Freeman foi este ano homenageado pelo sindicato dos atores e argumentistas norte-americanos SAG-AFTRA, que anunciou rever a sua posição, na sequência da notícia da CNN.



"Todos os acusados têm direito à defesa, mas o nosso ponto de partida é acreditar nas vozes corajosas que denunciam casos de assédio", disse a organização. "Tendo em conta que Freeman recebeu recentemente o nosso mais prestigiado prémio, estamos a avaliar a nossa posição e as medidas corretivas que neste momento se impõem".



A notícia da CNN cruza depoimentos de pelo menos 16 pessoas, oito das quais dizem ter sido vítimas de assédio sexual por parte do ator e outras tantas terem presenciado comportamentos e atitudes impróprias em ambiente de rodagem, na promoção de filmes ou dentro da produtora Revelations Entertainment, que o ator criou.



Após a divulgação da notícia pela CNN, os transportes públicos da cidade canadiana de Vancouver, também anunciaram ter cancelado uma campanha publicitária que conta com a voz de Morgan Freeman.



Entre os casos relatados pela CNN está o de uma assistente de produção da comédia "Ladrões com muito estilo" (2017), protagonizada pelo ator.



Outro dos depoimentos é da jornalista Chloe Melas, que coassina a reportagem, recordando que, numa ronda de entrevistas a propósito daquele filme, Freeman teceu vários comentários de cariz sexual, enquanto a olhava insistentemente.



Quatro pessoas que trabalham em rodagens de produções com Morgan Freeman, ao longo da última década, descrevem um persistente comportamento impróprio que inclui assédio verbal e tentativa de, por exemplo, levantar as saias das mulheres.



Morgan Freeman, 80 anos, é visto como um dos atores mais respeitados e famosos de Hollywood, com uma carreira premiada de quase cinquenta anos da qual fazem parte filmes como "Miss Daisy", " A fogueira das vaidades", "Os condenados de Shawshank", "Sete pecados mortais" ou "Invictus".