Socialite Jô Caneças morre aos 66 anos

Lutava há vários anos contra o cancro.

13:26

Morreu esta segunda-feira Jô Caneças, de 66 anos, que lutava há vários anos contra o cancro, avança a Flash!

Apesar de ter encarado a doença sempre com optimismo, nos últimos meses o seu estado de saúde degradou-se e chegou mesmo a afirmar que sentia o fim chegar e que estava cansada dos duros tratamentos a que se submeteu ao longo destes anos.



Depois de Jô Caneças ter revelado que tinha sido internada nos Cuidados Intensivos da Fundação Champalimaud, em Lisboa, o CM noticiou que o estado de saúde da socialite, que sofre de cancro no pâncreas, se agravou.



A última publicação de Jô no Instagram foi a 11 de fevereiro onde a socialite revelava estar nos Cuidados Intensivos.





Ver esta publicação no Instagram Estou sim nos cuidados intensivos Uma publicação partilhada por Jó Caneças (@jo_canecas) a 10 de Fev, 2019 às 5:40 PST