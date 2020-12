Morreu doente de Covid-19 cuja foto de sofrimento tinha ficado conhecida em todo o mundo

Michael Wright foi fotografado em novembro numa cama de hospital, deitado de barriga para baixo, numa técnica usada em pacientes com Covid-19 para facilitar a respiração. O rasgo de dor na cara deste antigo veterano de guerra dos Estados Unidos (EUA) era enorme e lembrou-nos, uma vez mais, do sofrimento que o coronavírus pode causar. A imagem foi publicada no jornal The Star e a história tornou-se pública. Agora, cerca de um mês depois, Michael morreu.Na altura em que a fotografia foi tirada, cerca de 10 dias depois de Michael ter dado entrada no Regions Hospital, em St Paul, nos EUA, os médicos davam conta de que o seu estado de saúde estava a melhorar. Mas apesar do prognóstico positivo nessa época, Michael, que tinha um historial médico de bronquite crónica, acabou por desenvolver uma pneumonia grave e não resistiu à doença.A informação foi divulgada pela própria família numa página de angariação de fundos criada para ajudar a pagar os seus tratamentos. "Felizmente, a minha mãe pôde estar ao seu lado quando o Senhor o levou para o Céu", escreveu a sua enteada, que lembra que "qualquer ajuda será mais apreciada do que alguém pode imaginar".