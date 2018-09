Morreu figura-chave do prograna de mísseis da Coreia do Norte

Por Lusa | 06:41

Ju Kyu-chang, figura-chave do programa de mísseis balísticos da Coreia do Norte no início desta década, morreu segunda-feira aos 89 anos, informou hoje a agência de notícias estatal KCNA.

Ju Kyu-chang, descrito no obituário como um "soldado revolucionário" pela sua contribuição para desenvolver as "capacidades de defesa" do país, morreu de pancitopenia, um problema no sangue.

Ju nasceu na província do Sul do Hamgyong, em 1928, e formou-se em engenharia pela Universidade de Kim Chaek, um dos centros tecnológicos de maior prestígio da Coreia do Norte.