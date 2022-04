O empresário Mino Raiola, um dos mais influentes no mundo do futebol, que agenciava jogadores como Ibrahimovic ou Paul Pogba, morreu este sábado aos 54 anos, informou a família numa publicação no Twitter do próprio.Esta quinta-feira a imprensa italiana já tinha dado a notícia da sua morte mas, no mesmo dia, Mino Raiola veio desmentir a informação na rede social Twitter.Em 2020 a revista Forbes 'avaliou' Mino Raiola em 84,7 milhões de dólares.