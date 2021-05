Morreu o antigo deputado do PSD José Manuel Pinheiro Barradas

O antigo deputado do PSD, José Manuel Pinheiro Barradas, morreu esta segunda-feira aos 74 anos, vítima de doença prolongada, anunciou o partido através de uma nota de pesar.

Na nota, a Comissão Política Distrital do PSD de Portalegre enaltece a "dedicação e devoção" que o antigo deputado, natural da freguesia rural de Urra, no concelho de Portalegre, colocou ao serviço da comunidade e do partido.

Considerado um "histórico" do PSD naquela região alentejana, José Manuel Pinheiro Barradas foi deputado, eleito pelo círculo eleitoral de Portalegre, entre 1980 e 1983.

O antigo deputado foi também delegado regional do Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis (FAOJ), sendo, mais tarde, delegado regional do Instituto Português da Juventude (IPJ) de Portalegre.

Eleito vereador no município de Portalegre entre 1994 e 1997, José Manuel Pinheiro Barradas fez também parte da Assembleia Municipal de Portalegre em vários mandatos.

Além destas funções, foi chefe de gabinete do presidente da Câmara de Portalegre, secretário-geral da Região Turismo São Mamede e fundador da Carta Aberta e da União Geral de Trabalhadores (UGT).

José Manuel Pinheiro Barradas foi ainda professor no Liceu Nacional de Portalegre, "membro ativo" da instalação do PSD em Portalegre e presidente em vários mandatos da Comissão Política Distrital Portalegre do PSD e da Comissão Política da Secção de Portalegre do PSD.