Morreu o artista e escritor palestiniano Kamal Boullata aos 77 anos

O artista e escritor palestiniano Kamal Boullata, autor de livros pioneiros sobre arte palestiniana e cultura contemporânea, morreu na terça-feira, aos 77 anos, na sua casa, em Berlim, na Alemanha, foi hoje anunciado.

De acordo com a publicação The Art Newspaper, o seu sítio 'online', cita a galeria do autor - Meem Gallery - que lamentou a morte de Boullata, descrevendo-o como "um pensador, artista e escritor incrível".

Conhecido pelas suas obras de arte coloridas, serigrafias geométricas e o uso do Kufic, uma antiga caligrafia árabe, Kamal Boullata nasceu em Jerusalém, em 1942, cidade que cedo o inspirou pela arte e arquitetura que o rodeava.