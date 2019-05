Morreu o encenador Antunes Filho um dos principais nomes do teatro no Brasil

Por Lusa | 18:27

O encenador brasileiro Antunes Filho, um dos principais nomes do teatro no Brasil, morreu na quinta-feira, aos 89 anos, em São Paulo, noticiou hoje a edição 'online' do jornal O Globo.

Antunes Filho, que morreu no Hospital Sírio-Libanês, é considerado pela crítica como um dos principais nomes do teatro brasileiro.

A página eletrónica dedicada ao autor, pela Fundação Itaú, destaca que Antunes Filho pertenceu à primeira geração de encenadores brasileiros, descendentes dos diretores do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), onde começou como assistente de direção, em 1952, e de que depois se afastou.