Morreu Peter Mayhew, ator que interpertou Chewbacca na Guerra das Estrelas

04:51

O ator britânico Peter Mayhew, conhecido por interpretar Chewbacca nos filmes da Guerra das Estrelas, morreu aos 74 anos, disse a sua família na quinta-feira.

Mayhew morreu em sua casa no norte do Texas na terça-feira, de acordo com um comunicado, divulgado na noite de quinta-feira pela família do ator, que não informa sobre as causas da morte.

O ator estreou-se no filme "Guerra das Estrelas: Uma nova esperança", em 1977, interpretando Chewbacca, um 'Wookie', que acompanhava o contrabandista Han Solo, interpretado pelo ator Harrison Ford.